Момент столкновения автобуса с деревом в Москве попал на видео

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Кадры ДТП на юге столицы появились после аварии на улице Академика Миллионщикова.

Видео момента аварии с участием маршрутного автобуса на юге Москвы появилось в распоряжении 5-tv.ru. На кадрах видно, как транспортное средство сталкивается с препятствием на улице Академика Миллионщикова.

В результате ДТП пострадали 17 человек.

По предварительным данным, маршрутный автобус съехал с дороги и врезался в дерево. После столкновения пассажирам потребовалась медицинская помощь.

Часть пострадавших доставили в городскую клиническую больницу имени Юдина. Ранее сообщалось о госпитализации 12 человек, среди которых были двое грудных детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смертельной аварии в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы. Возле села Вороново столкнулись иномарка и грузовик, после чего произошел взрыв. В результате ДТП погибли два человека.

Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 5-tv.ru. На видео видно, как сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и оперативных служб работают на месте аварии и устанавливают обстоятельства произошедшего.

Спасатели ликвидировали последствия столкновения, очистили проезжую часть и с помощью спецтехники убрали сильно поврежденный автомобиль.

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