Не только диета: врач назвала признаки расстройства пищевого поведения

Фото: www.globallookpress.com/Michael Weber

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Опасность для здоровья представляют не только строгие диеты, но и привычки.

Привычка пропускать завтрак может быть не просто особенностью режима дня, а сигналом о проблемах с пищевым поведением. Об этом рассказала врач-психиатр Екатерина Шахова «Газете.Ru».

По словам специалиста, регулярный отказ от утреннего приема пищи иногда связан с расстройствами пищевого поведения (РПП), при которых человек начинает чрезмерно контролировать еду, калории, вес и внешний вид. Завтрак в таких случаях может становиться частью системы ограничений, когда человек пытается снизить тревогу с помощью жестких правил.

«Если вы просыпаетесь и не чувствуете голода, а это частый симптом при анорексии или утренней тошноте от тревоги, которая сопровождает РПП, то вы должны все равно позавтракать через час после пробуждения», — рассказала эксперт.

Психиатр подчеркнула: опасность представляют не только строгие диеты, но и привычки, которые кажутся безобидными — отказ от ужина, запрет на перекусы или длительное голодание ради контроля веса. Такие ограничения могут усиливать тревогу и мешать восстановлению нормального отношения к питанию.

Для людей с подобными проблемами специалисты рекомендуют делать акцент не на жестких правилах, а на регулярности. Врач объяснила, что восстановление режима питания часто становится важной частью терапии: организму легче работать, когда приемы пищи происходят предсказуемо.

При этом универсальной схемы для всех не существует. Оптимальный режим питания зависит от состояния здоровья человека и должен определяться после консультации со специалистом.

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