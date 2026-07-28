Бикович и Радинович устроили сюрприз на церемонии закрытия Суперкубка России

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Артисты исполнили «На сиреневой Луне» на русском и сербском языках после матча «Спартака» и «Зенита».

Сербский актер Милош Бикович и певец Марко Радинович выступили на поле после финального свистка матча за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом». Кадры музыкального номера оказались в распоряжении 5-tv.ru.

По приглашению Российского футбольного союза (РФС) Бикович и Радинович выступили в Нижнем Новгороде, исполнив песню «На сиреневой Луне» на русском и сербском языках.

Номер стал символичным завершением футбольного вечера и напомнил о тесных связях между Россией и Сербией.

Матч за Суперкубок России получился напряженным. «Зенит» завоевал десятый трофей в истории, победив «Спартак» в серии пенальти со счетом 4:2. Основное время встречи завершилось ничьей — 1:1.

Московская команда открыла счет на 25-й минуте после удара Кристофера Мартинса. Петербуржцы сравняли результат уже в добавленное время — на 98-й минуте Александр Соболев реализовал пенальти.

После гола у ворот «Спартака» произошел конфликт между футболистами команд.

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