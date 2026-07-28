Фото: www.globallookpress.com/Elisa Schu

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Между тем в ЕС признают, что не смогут компенсировать потери республики.

Евросоюз (ЕС) потребовал от Еревана разорвать связи с Москвой. Об этом сообщили в Службе внешней разведки (СВР) России.

«Брюссельские бюрократы продолжат убеждать Ереван в своей безоговорочной поддержке», — сказано в заявлении ведомства.

Пробуксовку с оказанием конкретной помощи в ЕС объясняют просто: присоединение к Евросоюзу будет полностью зависеть от действий Еревана на пути его интегрирования. Чтобы этот процесс шел «быстрее», европейцы требуют от правительства премьер-министра страны Никола Пашиняна следующего: сокращения присутствия российского бизнеса в стратегических отраслях, разрыва гуманитарных связей с РФ и подавления выступающих против этого оппонентов.

При этом, как заявили в СВР, в ЕС прекрасно понимают, что если Ереван выйдет из Евразийского экономического союза, то у республики возникнут серьезные проблемы. Между тем компенсировать потери Армении Евросоюз не сможет, так как в евроструктурах признают нарастающие экономические проблемы, которые в первую очередь обусловлены антироссийскими санкциями.

На фоне этого Никол Пашинян и президент России Владимир Путин 27 июля провели телефонный разговор. Они обсудили актуальные вопросы экономического сотрудничества между двумя странами. Основной темой стали ограничения на экспорт товаров армянского происхождения на российский рынок.

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