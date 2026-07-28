«С легкостью и уверенностью»: Дмитриенко о планах на свадьбу с Пересильд

Фото: ИЗВЕСТИЯ/

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Музыкант встречается с юной актрисой около года и заявляет о самых серьезных намерениях, несмотря на то, что ей пока не исполнилось 18 лет.

Решение о свадьбе должно приниматься с легкостью и уверенностью. Таким мнением певец Ваня Дмитриенко поделился с блогером Бустером во время их совместного стрима. Об этом сообщило издание Super.ru.

Исполнитель хита «Венера-Юпитер» признался, что он хотел бы сыграть свадьбу со своей избранницей — дочерью актрисы Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя Анной. Однако, по его мнению, решение создать семью должно приниматься только тогда, когда оба уверены в своем выборе. Значит ли это, что в звездной паре есть проблемы, остается только гадать.

Также в разговоре с Бустером Ваня Дмитриенко рассказал, что для него значит идеальная свадьба.

«Она (свадьба. — Прим. ред.) та, которую ты принимаешь с легкостью. Вот когда нет этого восьмилетнего ожидания, этого предложения, когда ты там сомневаешься», — сказал певец, отметив, что решение должно приниматься с легкостью и уверенностью.

По мнению Вани Дмитриенко, если во время отношений человек сомневается в своем выборе, то, скорее всего, у такой пары нет будущего. Кроме всего прочего, певец признался, что мечтает стать отцом. Он хочет большую семью: как минимум троих детей.

Ранее Алексея Учитель анонсировал фильм с Анной Пересильд и Ваней Дмитриенко в главных ролях. Режиссер одобряет выбор дочери. и, разговаривая с журналистами, говорит, что надется на то, что отношения Анны с певцом будут длиться как можно дольше.

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