Настрой на расширение связей: Путин и Алиев обсудили сотрудничество России и Азербайджана
Путин и Алиев обсудили сотрудничество России и Азербайджана
Фото, видео: www.globallookpress.com/Kremlin Pool; 5-tv.ru
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Лидеры провели телефонные переговоры.
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Как сообщают в Кремле, главы государств обсудили вопросы двусторонней и международной повестки.
Лидеры отметили конструктивный характер российско-азербайджанских связей и активизацию диалога, а также подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что по инициативе Еревана состоялся телефонный разговор между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, в частности проблемы в сфере экономического сотрудничества, касающиеся ограничений на экспорт армянских товаров на российский рынок.
В ходе беседы также затрагивалась тема возможного референдума о вступлении Армении в Евросоюз. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин подтвердил приверженность заявлению лидеров ЕАЭС, принятому 29 мая в Астане, и подчеркнул важность скорейшего проведения плебисцита для определения дальнейшего курса страны.
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