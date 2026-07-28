Настрой на расширение связей: Путин и Алиев обсудили сотрудничество России и Азербайджана

Путин и Алиев обсудили сотрудничество России и Азербайджана

Фото, видео: www.globallookpress.com/Kremlin Pool; 5-tv.ru

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Лидеры провели телефонные переговоры.

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Как сообщают в Кремле, главы государств обсудили вопросы двусторонней и международной повестки.

Лидеры отметили конструктивный характер российско-азербайджанских связей и активизацию диалога, а также подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что по инициативе Еревана состоялся телефонный разговор между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений, в частности проблемы в сфере экономического сотрудничества, касающиеся ограничений на экспорт армянских товаров на российский рынок.

В ходе беседы также затрагивалась тема возможного референдума о вступлении Армении в Евросоюз. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин подтвердил приверженность заявлению лидеров ЕАЭС, принятому 29 мая в Астане, и подчеркнул важность скорейшего проведения плебисцита для определения дальнейшего курса страны.

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