В японском городе Касима произошел взрыв в торговом центре

Фото: Reuters/KYODO

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Незадолго до этого в регионе было зафиксировано землетрясение магнитудой 7,1.

В торговом центре в Японии прогремел взрыв. Об этом сообщил телеканал NHK.

По данным СМИ, в торговом центре «Aeon Mall Kumamoto» в городе Касима в префектуре Кумамото прогремел взрыв. Известно, что здание получило серьезные повреждения: одна из стен частично обрушилась, оголив металлический каркас здания, также сильно пострадала крыша. Очевидцы сообщали о сильном задымлении рядом с ТЦ.

В строении располагались магазины одежды, супермаркет, рестораны и кинотеатр. Рядом с «Aeon» находится парковка, рассчитанная на пять тысяч автомобилей.

Утром центр был открыт для посетителей, но после того, как в регионе зафиксировали землетрясение магнитудой 7,1, не менее 200 человек были эвакуированы. Однако, несмотря на это, под завалами здания могут находиться люди.

О том, связаны ли как-то подземные толчки и взрыв в торговом центре, неизвестно. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что по меньшей мере восемь человек погибли в результате обрушения горного склона в городе Чунцин на юго-западе Китая.

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