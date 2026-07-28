В Индии «грязно» отметили праздник в честь Кришны

Фото, видео: www.globallookpress.com/Ashish Vaishnav; 5-tv.ru

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Фестиваль с 400-летней историей посвящен детству индуистского бога.

Грязевые битвы развернулись на улицах индийского Гоа. Там отметили традиционный религиозный праздник в честь местного божества — Кришны. К фестивалю присоединились тысячи жителей. Они обмазались глиной и играли в детские игры.

Этой традиции уже около четырехсот лет. Фестиваль посвящен детству индуистского бога. По легенде, именно так Кришна играл со своими друзьями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Индии задержан 69-летний мужчина по подозрению в многолетнем мошенничестве, связанном с проживанием в роскошных отелях. По версии полиции, с начала 1990-х годов Бингсон Джон заселялся в гостиницы под чужими именами, выдавая себя за гида, преподавателя или инструктора по йоге, а затем исчезал, не оплачивая счета.

Последний инцидент произошел в городе Райпур, где мошенник прожил два дня и ушел с ноутбуком, взятым у персонажа, вновь не заплатив. После заявления отеля полиция быстро задержала его. По данным следствия, за несколько десятилетий он мог обмануть около 300 гостиниц более чем в десяти штатах.

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