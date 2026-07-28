Якутию смывает: из-за ливней и оползней в регионе закрыли почти 500 км федеральной трассы

Из-за ливней и оползней в Якутии закрыли почти 500 километров федеральной трассы

Фото, видео: ИТАР/ТАСС

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В нескольких районах из-за наводнения эвакуируют людей.

Почти 500 километров федеральной трассы «Колыма» в Якутии закрыли из-за сильного паводка. Ливни размыли асфальт, на одном из участков потоки воды разрушили мост, а на другом на проезжую часть сошел оползень.

Многие водители оказались в ловушке. Как заявили в региональном Минтрансе, дорогу уже пытаются восстановить, но уровень воды слишком высокий, и начать восстанавливать трассу пока не могут. В нескольких районах из-за наводнения эвакуируют людей.

И, если эта часть региона ушла под воду, то в другой бушуют лесные пожары. Сильное пламя уже вплотную приблизилось к одному из населенных пунктов, на борьбу с огнем брошены около сотни человек.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Тюменском округе введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня из-за паводков. Глава региона Александр Моор отметил, что уровень воды в реке Туре продолжает расти и достиг 877 сантиметров, а ситуация остается напряженной.

Причиной летнего паводка стали обильные дожди: в июне в Тюмени выпало две с половиной нормы осадков. Вода вышла на пойму и зашла в населенные пункты, что, по словам Моора, является беспрецедентным явлением. Губернатор также предупредил, что при дальнейшем подъеме воды список пострадавших районов может расшириться.

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