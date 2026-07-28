Трамп ненастоящий: по соцсетям разлетелось ИИ-видео с падением президента США

Фото, видео: www.globallookpress.com/Li Yuanqing; 5-tv.ru

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В сети сразу пошли слухи, что у главы Белого дома — сердечный приступ.

Многие пытаются устраивать провокации вокруг Трампа. Так, в социальных сетях разлетаются кадры с его падением. В аккаунтах, поддерживающих демократов, пишут, что у американского лидера якобы случился сердечный приступ.

На деле видео сгенерировано искусственным интеллектом. Оригинальные кадры показывает телеканал Fox News. На них глава Белого дома просто садится в машину.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что инцидент на митинге президента США Дональда Трампа вызвал широкий резонанс в социальных сетях. Прямо за спиной главы государства во время выступления находился мужчина, который пародировал его мимику и жесты, и это попало на видео, ставшее вирусным.

На фоне этого случая Секретная служба США, отвечающая за охрану высших должностных лиц, опубликовала отчет о рекордном уровне угроз в адрес президента. В документе говорится о беспрецедентном количестве задержанных, потенциально способных нанести вред охраняемому лицу. Однако, по мнению наблюдателей, опубликованные кадры с пародистом, который находился в непосредственной близости без видимого контроля, ставят под сомнение эффективность работы службы безопасности.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.