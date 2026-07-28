Фото, видео: www.globallookpress.com/UN Photo; 5-tv.ru

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Париж задел Вашингтон словами, что Штаты больше не являются «маяком прав человека».

На заседании Совета безопасности ООН по Украине неожиданно схлестнулись США и Франция. Делегация Вашингтона устроила демарш. Дипломаты вышли из зала во время выступления французских представителей. Так они выразили несогласие с публичной критикой со стороны Парижа.

Ранее представительство Пятой республики при ООН заявило, что Вашингтон больше нельзя рассматривать, цитата, «как маяк прав человека».

«Это лицемерное притворство утомительно. Мы терпели его из чувства товарищества и взаимного уважения. Сегодня я напоминаю, что именно Соединенные Штаты остаются маяком свободы для всего мира. Поэтому мы не будем выслушивать их политизированную чушь, пока они не откажутся от своей снисходительной и неуважительной риторики», — сказал заместитель посла США при ООН Дэн Негрия.

Западные журналисты пишут, что этот политический акт показал раскол в отношениях между США и всем Евросоюзом. Главным камнем преткновения остаются разногласия по финансированию НАТО, американские войска в Европе и желание президента США вернуться к вопросу о Гренландии.

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