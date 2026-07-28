Фото, видео: www.globallookpress.com/Friedemann Kohler; 5-tv.ru

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По версии НАБУ, в схеме замешан и бывший госсекретарь министерства, и действующий сотрудник представительства киевского режима при ООН.

На Украине разгорелся новый коррупционный скандал. Среди фигурантов — дипверхушка и даже действующий сотрудник представительства при ООН. Их подозревают в хищении более миллиона долларов из средств, которые выделяли западные спонсоры.

По версии НАБУ, во главе преступной схемы стоял бывший госсекретарь МИД — Александр Баньков, человек, который, по сути, руководил всем аппаратом министерства. Корреспондент «Известий» Мария Коровина — о том, каким образом украинским дипломатам удавалось годами присваивать иностранные транши.

Как украсть по меньшей мере 37 миллионов, знает бывший госсекретарь украинского МИД. На коррупционную арену выходит некто Александр Баньков. По данным НАБУ, это тот самый человек, который, не жалея сил, бросал все свои дипломатические навыки на убеждение зарубежных партнеров в том, что Украине очень нужна помощь. А дальше запускал схему — надежную как швейцарские часы. Пожертвования шли не на спецсчет Нацбанка, а на счета, аффилированные с самим Баньковым.

«По закону деньги должны были поступать на специальный счет Национального банка Украины и затем распределяться на нужды гражданского населения. Однако государственный секретарь направил письмо в зарубежное дипломатическое учреждение и незаконно обязал его перечислить пожертвования на счет подконтрольной НПО», — сказал детектив НАБУ Роман Грига.

Руководил Баньков аппаратом ведомства с 2020 по 2024 год — самое денежное для коррупционеров время. Деньги, которые вообще-то должны были идти на гуманитарную помощь украинцам, с легкостью перебрасывали в конвертационные центры, чтобы спокойно обналичить. И никаких засекреченных схем и тайных позывных — как в деле Миндича. Да и переписка была открытой, примечательно, что велась она на русском языке.

Сообщники Банькова — по данным следователей — тоже из украинской дипломатической элиты. Это нынешний советник постпредства Украины при отделении ООН в Женеве Рамиз Рамазанов и Владислав Резников — глава крупной НПО «Центр содействия международному сотрудничеству». Правда, дипломатически-криминальный пул едва не прокололся, когда на Западе потребовали хотя бы какие-то отчеты. Пришлось срочно сочинять версию о том, что деньги передали хакерам на борьбу с Россией.

Государственный секретарь МИД Украины — это высшая штатная должность государственной службы в министерстве иностранных дел. То есть госсекретарь руководит хозяйственной и финансовой работой аппарата ведомства. Ну, как мог, так и руководил. Главой МИД тогда был Дмитрий Кулеба, который впоследствии бежал из страны, а имущество чиновника арестовали — вот ведь какое совпадение — в рамках другого коррупционного дела.

«Коррупция — это зло, которое полностью пронизывает Министерство иностранных дел», — сказал бывший посол Украины на Кипре Сергей Нежинский.

Любопытно, что новое расследование НАБУ появилось ровно в тот момент, когда Зеленский летел над Атлантикой в сторону Вашингтона полный надежд. Прежде всего на то, что получится убедить Дональда Трампа передать побольше оружия, а заодно усилить давление на Россию и Иран — с ним Киев, как выяснилось, тоже воюет.

Но кто тут в реальности задает правила игры, стало понятно, когда вслед за делом Банькова понеслись слухи о том, что следующим в списке НАБУ, к слову подконтрольной Соединенным Штатам, может быть ни много ни мало — глава фракции Зеленского Давид Арахамия. Да и в аэропорту гостя из Киева от американской стороны встречать почему-то никто не приехал.

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