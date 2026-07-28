Яркость и смыслы: в Москве показали, как будет выглядеть город будущего

Фото, видео: 5-tv.ru

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В столице стартовал форум «Архитектурный код России».

Как сохранить национальную идентичность и историческую уникальность, при этом соответствовать современным тенденциям, обсуждают участники форума «Архитектурный код России». На площадке собрались застройщики, предприниматели, представители власти. От решений, которые принимаются сейчас, зависит, какими увидят нашу страну будущие поколения.

«Самое важное — это яркость и насыщенность смыслами и традициями, а также разными отсылками такими смысловыми — архитектурного образа. Всегда наша архитектура выражала традиционную духовность, она всегда выражала роль государства, без государства русскую архитектуру вряд ли можно себе представить. И она всегда вписывалась в нашу природу», — говорит ректор ФГБОУ ВО «Московский архитектурный институт (государственная академия)» Дмитрий Швидковский.

В рамках форума пройдут несколько сессий, посвященных развитию строительной отрасли. Важным дополнением к деловой программе станет церемония вручения Национальной премии в области архитектуры и градостроительства. Будут отмечены лучшие проекты и инициативы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 1 августа начнется прием заявок на гранты мэра Москвы для получения высшего образования в сфере культуры и искусства.

В программе участвуют более 30 вузов. Среди них — Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского, Российский институт театрального искусства — ГИТИС, Всероссийский государственный университет кинематографии имени С. А. Герасимова, Российская академия музыки имени Гнесиных, Московский архитектурный институт, Академия русского балета имени А. Я. Вагановой и другие высшие учебные заведения.

В 2025 году поступило 78 заявок, гранты выиграли 20 человек. Студенты уже перешли на второй курс и строят профессиональное будущее в сфере культуры и искусства.

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