В рабочем порядке: Песков про контакты России и США по украинскому вопросу
Песков: Россия и США поддерживают контакты по Украине в рабочем порядке
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru
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У Вашингтона есть и более приоритетные задачи.
Контакты России и США по украинскому вопросу продолжаются в рабочем порядке. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
«Что касается украинского трека, постоянно в рабочем порядке контакт продолжается и продолжали осуществляться (между РФ и США. — Прим. ред.)», — отметил представитель Кремля.
Он также добавил, что в ближайшее время никаких телефонных переговоров между Москвой и Вашингтоном не запланировано. Однако Песков заверил, что Соединенные Штаты не потеряли интерес к украинскому конфликту. Просто пока у Белого дома есть более приоритетные вопросы.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что отношения между Россией и США находятся на стадии застоя. Об этом заявил Дмитрий Песков. Он уточнил, что говорить о прогрессе во взаимоотношениях двух государств преждевременно. Москву и Вашингтон пока связывает лишь вопрос урегулирования украинского конфликта.
Также 5-tv.ru о том, что у президента России Владимира Путина состоится значимый телефонный разговор, но не со своим американским коллегой.
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