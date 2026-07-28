Песков: террористическую угрозу со стороны Киева нужно уничтожить

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Украина расширяет географию своих атак.

Террористическую угрозу со стороны Киева нужно предотвратить и окончательно уничтожить. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы видим, что киевский режим продолжает свою террористическую активность. И, если посмотреть ретроспективно, то киевский режим постоянно расширяет географию своей террористической активности», — сказал он.

Песков подчеркнул, что киевские власти причастны к ряду атак за пределами Украины. В частности, он упомянул подрыв газопроводов «Северные потоки», повреждение инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума, а также атаку на иранское торговое судно в Каспийском море.

«География террористической активности киевского режима расширяется», — заявил представитель Кремля.

Песков отметил, что, по его мнению, происходящее подчеркивает необходимость успешного проведения и завершения специальной военной операции.

«Эта угроза должна быть предотвращена и уничтожена окончательно», — подчеркнул он.

Ранее в Белгородской области под удар украинского беспилотника попал рейсовый автобус. Как сообщал временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев, атака произошла утром в Шебекине.

По предварительной информации, жертв удалось избежать. В результате удара ранения получили 19 мирных жителей, 18 из них были доставлены в Шебекинскую центральную районную больницу.

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