Сладкий сюрприз: в Шереметьево у пассажира из Катара нашли мармелад с наркотиками

В Шереметьево у пассажира из Катара нашли мармелад с наркотиками

Фото, видео: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey; ФТС России; 5-tv.ru

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Чемодан с «подарком» заприметила собака по кличке Брауни.

Иностранец, прибывший из Катара в Москву, пытался провести в Россию наркотический мармелад. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

«Шереметьевские таможенники обнаружили мармелад с каннабисом у 50-летнего иностранца, прибывшего из Дохи», — рассказала сотрудник пресс-службы ФТС Карина Сырбу.

На «зеленом» коридоре служебная собака по кличке Брауни проявила интерес к чемодану этого пассажира. После чего таможенники решили тщательнее осмотреть вещи иностранца. В чемодане инспекторы обнаружили подозрительную пластиковую банку с надписью Peach Bellini. В ней находился желтый мармелад.

ФТС России

Таможенники отправили его на экспертизу, которая подтвердила в составе этой сладости каннабис. Его оборот в России запрещен.

Мужчину задержали и предъявили ему обвинение по статье «Контрабанда наркотических средств в значительном размере». Его приговорили к 2,5 годам лишения свободы и штрафу в размере 30 тысяч рублей.

Ранее российские таможенники обнаружили необычную посылку, следовавшую из Таиланда в Воронеж. В ней находились жуки и скорпионы. В декларации было сказано: «внутри находятся «сушенные съедобные насекомые».

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