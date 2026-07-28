Житель Монголии заразился чумой из-за больного сурка

Фото: www.globallookpress.com/Jan Woitas

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Природный очаг инфекции в стране изучает Роспотребнадзор.

Житель Монголии заразился бубонной чумой. Об этом сообщил Роспотребнадзор на своем официальном сайте.

«20 июля 2026 года на территории Монголии зарегистрирован случай бубонной чумы у жителя аймака (субъекта страны — Прим. ред.) Ховд, заразившегося при разделке туши инфицированного сурка в сомоне (район, часть аймака. — Прим. ред.) Улаанхус аймака Баян-Улгий», — говорится в сообщении ведомства.

Там добавили, что заразившийся был госпитализирован и ему оказывается необходимое лечение. Инфицированный чувствует себя удовлетворительно.

Оба названых субъекта Монголии входят в зону высокоактивного природного очага чумы. Специалисты Роспотребнадзора работают на таких территориях, в том числе проводят мониторинги санитарно-эпидемиологической обстановки за рубежом и контролируют эпидемические риски, а также ежегодно передают странам противочумную вакцину. Сотрудничает ведомство и с монгольским Национальным центром зон инфекций.

На территории России есть 11 природных зон очагов чумы, причем семь из них — это трансграничные земли с Казахстаном, Китаем, Азербайджаном, Грузией и Монголией.

В нашей стране в последний раз случай заражения чумой был зафиксирован более десяти лет назад. В 2025 году в мире подобных инцидентов зарегистрировали 67, в 2026-м пока — 15.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в США в штате Нью-Мексико на территории частного владения была найдена мертвая крыса, зараженная чумой. Несмотря на то, что инфекция была обнаружена у дикого животного, угроза заражения людей более чем реальна, в том числе из-за питомцев.

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