Весь салон в крови: появились кадры с места ДТП с автобусом на юге Москвы

Появились кадры с места ДТП с автобусом на юге Москвы

Фото, видео: 5-tv.ru

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Авария произошла рядом с одной из столичных больниц и привела к большому числу пострадавших.

В распоряжении 5-tv.ru появились кадры с места серьезного ДТП с участием маршрутного автобуса на юге Москвы. Авария произошла на улице Академика Миллионщикова, где общественный транспорт врезался в дерево.

Известно, что в результате происшествия пострадали 17 человек. На месте работают сотрудники экстренных служб и несколько бригад скорой помощи.

Часть пострадавших доставили в городскую клиническую больницу имени Юдина. Ранее сообщалось о госпитализации 12 человек, в том числе двоих грудных детей. Медики продолжают принимать пациентов, поступающих после аварии. Причины и все обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее в Красноярском крае произошла смертельная авария, виновником которой стал 17-летний подросток. Несовершеннолетний, находившийся за рулем автомобиля ВАЗ-2109 в состоянии алкогольного опьянения и не имевший водительского удостоверения, сбил пешеходов.

В результате ДТП два человека — 46 и 35 лет — получили несовместимые с жизнью травмы и скончались до прибытия медиков. Еще один пострадавший, 20-летний пассажир легкового автомобиля, был госпитализирован.

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