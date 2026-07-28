Автобус влетел в дерево: на юге Москвы в ДТП пострадали 17 человек

На юге Москвы в результате столкновения автобуса с деревом пострадали 17 человек

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Среди получивших травмы оказались двое грудных детей.

В Москве маршрутный автобус попал в серьезное ДТП на юге столицы. По предварительным данным, авария произошла на улице Академика Миллионщикова, где транспортное средство врезалось в дерево.

В результате происшествия число пострадавших достигло 17 человек. На место оперативно прибыли сотрудники экстренных служб и несколько бригад скорой помощи.

Известно, что часть пострадавших была доставлена в городскую клиническую больницу имени Юдина. Ранее сообщалось о госпитализации 12 человек, среди которых двое грудных детей. Медики продолжают принимать пострадавших. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются. На месте ДТП работают сотрудники оперативных служб.

Ранее смертельное ДТП произошло возле села Вороново в Троицком и Новомосковском административном округе Москвы. По данным столичной Госавтоинспекции, водитель автомобиля BMW выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком. После удара оба транспортных средства загорелись. В результате аварии погибли два человека, находившиеся в легковом автомобиле.

Кадры с места трагедии оказались в распоряжении 5-tv.ru. На них запечатлена работа сотрудников Госавтоинспекции, МЧС и других экстренных служб, которые устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.