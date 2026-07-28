Зинедин Зидан возглавил сборную Франции по футболу

Фото: www.globallookpress.com/Pierre Teyssot

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Спортсмен — чемпион мира 1998 года.

Легенда мирового футбола Зинедин Зидан возглавил сборную Франции в качестве тренера. Об этом журналистам сообщил президент Федерации футбола Франции Филипп Диалло.

На этом посту Зидан сменил Дидье Дешама. Тот руководил командой 14 лет и добился немалых успехов со сборной: Франция выиграла ЧМ-2018, который проходил в России, стала серебряным призером на чемпионате Европы в 2016-м и мировом первенстве в 2022 году, а также выиграла Лигу наций в 2021-м.

Контракт с Зиданом заключен до 2030 года.

Зинедин Зидан — обладатель «Золотого мяча», чемпион мира 1998 года и чемпион Европы 2000 года. Как игрок он выступал в «Канне», «Бордо», «Ювентусе», «Реале». Карьеру футболиста завершил в 2006 году, работать как тренер начал в 2013-м году.

Зидан — первый в мире тренер, который выигрывал Лигу чемпионов три раза подряд. Зидан возглавлял испанский «Реал» в 2016–2018 годах и 2019–2021 годах. Под его руководством, помимо Лиги чемпионов, клуб два раза выиграл чемпионат и Суперкубок Испании, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что после поражения от сборной Испании в финале чемпионата мира 2026 года Лионель Месси объявил о завершении карьеры в национальной команде Аргентины. Как сообщил журналист Эрнан Кастильо, эмоциональная речь капитана прозвучала в раздевалке, где он подтвердил, что этот матч стал для него последним. Всего за сборную он провел 207 встреч и забил 125 голов.

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