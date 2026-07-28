Мотоциклист, сбивший насмерть «девочку-войну», общался с матерью погибшей

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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В Москве состоялось заседание по делу о ДТП, в котором погибла фотограф и актриса Ксения Добромилова.

Мотоциклист Максим Завирюха, насмерть сбивший фотографа и актрису Ксению Добромилову, общался с матерью погибшей. Об этом он рассказал корреспонденту 5-tv.ru.

В Москве состоялось заседание по делу о смертельном ДТП, в котором погибла Ксения Добромилова. Общаясь с журналистами, мужчина уточнил, что после произошедшей трагедии он общался с матерью погибшей. В детали разговора Максим Завирюха вдаваться не стал.

«Просто разговаривали», — сказал мотоциклист, отвечая на вопрос о том, пытался ли он предложить компенсацию пострадавшей стороне.

На вопрос, простила ли его мать Ксении Добромиловой, молодой человек сказал: «Не знаю».

Суд продлил домашний арест подсудимому до 1 января.

Смертельное ДТП с участием Максима Завирюхи произошло 5 мая 2026 года в Москве на Большой Дорогомиловской улице. По данным следствия, Ксения Добромилова находилась на проезжей части, где проводила профессиональную фотосъемку мотопоездки. В этот момент на нее совершил наезд водитель мотоцикла. Ксения скончалась в машине скорой помощи по пути в больницу.

В результате ДТП Максим также получил травмы. Ранее мотоциклист признал вину в инкриминируемом ему преступлении.

Ксения Добромилова была известна как фотограф и актриса: в частности, она снялась в клипе рэперов HammAli & Navai на песню «Девочка-война».

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