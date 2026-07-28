Молчать или разговаривать? Ксения Бородина о секрете крепких отношений
Бородина: для крепких отношений нужно уметь вовремя промолчать
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Знаменитость не советует в период конфликта разъезжаться по разным странам и квартирам, вместо этого она выбирает другую тактику.
Для того чтобы построить крепкие отношения, важно уметь не только разговаривать со своей второй половинкой, но и в нужный момент помолчать. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала телеведущая и блогер Ксения Бородина на премьере фильма «За любовь».
Знаменитость уверена, что партнерам необходимо уметь все обговаривать и быть откровенными. Однако это лишь одна из составляющих крепких отношений.
«Иногда помолчать, чтобы не сказать лишнего. Лучше разойтись по разным углам. Не по разным квартирам, не по разным странам, а просто по разным углам, выдохнуть и потом пытаться сесть и поговорить», — считает Бородина.
Кроме того, она советовала не забывать о хороших поступках, которые делала для вас вторая половинка. Не заострять внимание на недопонимании в момент конфликта, а вспоминать что-то положительное.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ксения Бородина заблаговременно обсудила со своим супругом Николаем Сердюковым наличие постельных сцен в фильме с ее участием. Телеведущая заверила мужа в том, что волноваться ему не о чем.
Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.