Молчать или разговаривать? Ксения Бородина о секрете крепких отношений

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Знаменитость не советует в период конфликта разъезжаться по разным странам и квартирам, вместо этого она выбирает другую тактику.

Для того чтобы построить крепкие отношения, важно уметь не только разговаривать со своей второй половинкой, но и в нужный момент помолчать. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала телеведущая и блогер Ксения Бородина на премьере фильма «За любовь».

Знаменитость уверена, что партнерам необходимо уметь все обговаривать и быть откровенными. Однако это лишь одна из составляющих крепких отношений.

«Иногда помолчать, чтобы не сказать лишнего. Лучше разойтись по разным углам. Не по разным квартирам, не по разным странам, а просто по разным углам, выдохнуть и потом пытаться сесть и поговорить», — считает Бородина.

Кроме того, она советовала не забывать о хороших поступках, которые делала для вас вторая половинка. Не заострять внимание на недопонимании в момент конфликта, а вспоминать что-то положительное.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ксения Бородина заблаговременно обсудила со своим супругом Николаем Сердюковым наличие постельных сцен в фильме с ее участием. Телеведущая заверила мужа в том, что волноваться ему не о чем.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.