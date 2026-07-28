Международная федерация функционального многоборья сняла ограничения с россиян

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Спортсменов из РФ ждут на соревнованиях уже в этом сезоне.

Международная федерация функционального многоборья (IFFF) сняла ограничения с россиян. Теперь спортсмены из РФ вновь могут выступать с флагом и гимном на соревнованиях.

«Российские спортсмены смогут соревноваться в качестве представителей своей страны, а также вернуться к командным соревнованиям», — рассказали ТАСС в пресс-службе Федерации функционального многоборья России (ФФМР).

В международной федерации ожидают, что россияне выступят уже в соревнованиях серии Masters на Арубе в октябре и на чемпионате мира в декабре в Шотландии.

«Считаю это большим успехом нашей организаторской и дипломатической работы с международной федерацией. <…> Эта работа позволила в кратчайшие сроки, как только это стало возможно, вернуть российскую сборную на международную арену», — сказал ТАСС председатель наблюдательного совета Федерации функционального многоборья России Сергей Еремин.

Он отметил, что будет поднят вопрос о проведении в России отмененного в 2022 году чемпионата мира, проведении открытого Кубка мира и организации в Москве международных студенческих соревнований.

Функциональное многоборье объединяет несколько дисциплин, включающих упражнения из легкой атлетики, тяжелой атлетики и гимнастики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Европейский союз настольного тенниса (ETTU) принял решение снять все ограничения с российских и белорусских спортсменов. С 28 июля 2026 года атлеты могут участвовать в международных соревнованиях под флагом и с гимном своих стран, без каких-либо запретов как в личных, так и в командных дисциплинах.

Данное решение было принято вслед за аналогичным шагом Международной федерации настольного тенниса (ITTF), которая отменила санкции 13 июля. Это, в свою очередь, стало следствием рекомендации Международного олимпийского комитета, который 7 июля снял приостановку деятельности Олимпийского комитета России и призвал все федерации последовать его примеру.

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