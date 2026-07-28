В результате удара ВСУ по автобусу в Горловке пострадали пять человек

Фото: Telegram/Приходько РИК/Prikhodko1970

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Транспортное средство было атаковано украинскими беспилотниками.

В результате атаки украинских беспилотников на пассажирский автобус в Горловке пострадали пять человек. Об этом сообщил глава администрации городского округа Горловка Донецкой Народной Республики (ДНР) Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«В результате удара БПЛА ВФУ (вооруженные формирования Украины. — Прим. ред.) по пассажирскому автобусу в Никитовском районе Горловки ранения различной степени тяжести получили пять мирных жителей», — уточнил Приходько.

Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Удары начались после того, как в феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Для этих целей киевский режим применяет как беспилотники, так и ракеты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Шебекино Белгородской области дрон ВСУ ударил по рейсовому автобусу. В результате пострадали 19 человек, 18 из которых были госпитализированы. Шестеро раненых находятся в тяжелом состоянии.

Кроме того, повреждения получили грузовой автомобиль и легковая машина.

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