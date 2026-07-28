Секс-блогершу Софью Вершинину задержали за распространение порнографии
Фото: Telegram/Дневник Сони Мармеладовой/diary_sonya_marmeladowa
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Следствие считает, что девушка заработала десятки миллионов рублей на продаже запрещенного контента.
В Москве задержали Софью Вершинину, известную в интернете под псевдонимом Соня Мармеладова. Как сообщили на официальном портале судов общей юрисдикции столицы, блогершу подозревают в незаконном изготовлении и распространении порнографических материалов.
По данным следствия, продажа откровенного контента принесла девушке свыше 30 миллионов рублей. В открытом Telegram-канале она размещала рекламу приватных сообществ, где подписчикам за плату предоставлялся доступ к фото- и видеоматериалам порнографического характера.
Для сбора доказательств сотрудники правоохранительных органов провели контрольную закупку и получили доступ к закрытому каналу блогерши. Позже экспертиза признала опубликованные материалы порнографией.
Во время допроса Вершинина рассказала, что переехала в Москву в 2022 году. По ее словам, первое время она зарабатывала проституцией, что позволяло ей арендовать апартаменты в «Москва-Сити».
Как утверждается, стоимость услуг Сони Мармеладовой составляла 60 тысяч рублей в час. Теперь в отношении блогерши расследуется дело о производстве порнографических материалов. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до шести лет лишения свободы.
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