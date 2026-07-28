Судебные приставы принудительно спишут с Ларисы Долиной неоплаченный штраф ГИБДД

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Сколько задолжала артистка?

Судебные приставы принудительно спишут неоплаченный штраф ГИБДД с народной артистки России Ларисы Долиной. Это следует из материалов, с которыми ознакомился 5-tv.ru.

Согласно документу, исполнительное производство в отношении певицы было возбуждено на основании акта об административном правонарушении, который выдала Госавтоинспекция по Москве. Дорожная камера зафиксировала нарушение. О чем конкретно идет речь, неясно. Сумма штрафа — 750 рублей. Обычно такую сумму назначают за превышение скоростного лимита на 20-40 километров в час.

О том, когда именно было совершено правонарушение, тоже неизвестно. Тем не менее, по последним данным, долг еще не оплачен. Из-за этого судебные приставы намерены в принудительном порядке взыскать эту сумму.

Ранее друзья Ларисы Долиной сделали ей щедрый подарок — купили новую квартиру. В беседе с корреспондентом 5-tv.ru риелтор Юлия Юсова рассказала, что этот, казалось бы, хороший поступок может обернуться для звезды очередными судебными тяжбами. Эксперт предупредила: не стоит слепо доверять даже самым близким людям, так как никогда нельзя знать их истинных мотивов.

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