Фото: www.globallookpress.com/Ivan Damanik

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Власти предупредили о возможном цунами.

Землетрясение произошло на японском острове Кюсю. По предварительным данным, магнитуда подземных толчков составила 7,1. Об этом сообщили в местном Национальном исследовательском институте науки о земле и предотвращении бедствий (NIED).

Подземные толчки были зафиксированы около 16:27 по местному времени (10:27 по мск. — Прим. ред.). Очаг залегал на глубине около десяти километров.

Правительство Японии объявило экстренное предупреждение о землетрясении в семи префектурах: Кумамото, Нагасаки, Кагосима, Фукуока, Сага, Оита и Миядзаки. По оценке ученых, интенсивность толчков составит семь баллов (речь про японскую шкалу, где семь — это максимальное значение. — Прим. ред.).

На фоне землетрясений на острове Кюсю NIED также выпустили предупреждение об угрозе цунами для побережья залива Ариакэ и моря Яцусиро. Информация о разрушениях или пострадавших в результате землетрясения пока не поступала.

Ранее землетрясение произошло на востоке Турции. Подземные толчки магнитудой 5,0 зафиксировали вблизи города Малатья.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.