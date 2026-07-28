Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Белгороде

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Целью преступников был сотрудник военно-гражданской администрации Харьковской области.

Сотрудники ФСБ России предотвратили теракт в отношении сотрудника военно-гражданской администрации Харьковской области. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации вскрыта и пресечена акция украинских спецслужб по совершению террористического акта в отношении сотрудника военно-гражданской администрации Харьковской области, расположенной в городе Белгороде», — отметили в ФСБ.

Задержан местный житель 1963 года рождения. Он был завербован украинскими спецслужбами. Более того, подозреваемый проходил специальное обучение по организации тайниковых закладок, наружному наблюдению, использованию средств конспирации и обращению с взрывчаткой.

После этого он прибыл в Белгород. Там по заданию кураторов из Незалежной стал вести наблюдение за сотрудниками военно-гражданской администрации Харьковской области. Полученную информацию он передавал противнику через мессенджер Telegram.

Также, следуя инструкциям спецслужб киевского режима, задержанный изъял элементы двух самодельных взрывных устройств. Все это подозреваемый хранил в подсобном помещении по месту проживания. Он должен был использовать эти устройства для подрыва автомобиля одного из сотрудников военно-гражданской администрации Харьковской области.

Было возбуждено уголовное дело по статьям «Государственная измена», «Приготовление к террористическому акту», «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности» и «Незаконные приобретение и хранение взрывных устройств». Максимальное наказание, которое по ним грозит, — пожизненное лишение свободы.

Задержанному была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что сотрудники ФСБ задержали жителя города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Он подозревается в публичных призывах к экстремизму. Мужчина на постоянной основе писал комментарии в мессенджере Telegram, в которых призывал к насилию в отношении лиц определенной национальности.

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