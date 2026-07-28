ВСУ ударили по предприятию в Белгородской области

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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По предварительной информации, ранены девять мирных жителей.

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал предприятие в Белгородской области. Об этом сообщили в оперштабе региона. По предварительным данным, ранения получили девять мирных жителей.

Наиболее серьезные последствия зафиксированы в селе Белянка Шебекинского округа. После удара БПЛА по территории предприятия за медицинской помощью обратились восемь человек. Семеро мужчин получили осколочные ранения, еще одна женщина пострадала от акубаротравмы. После оказания помощи ее отпустили на амбулаторное лечение. В результате детонации на предприятии загорелось здание цеха.

Еще один пострадавший был доставлен в Шебекинскую центральную районную больницу из поселка Маслова Пристань. Там беспилотник атаковал грузовой автомобиль. Мужчина получил осколочное ранение бедра, транспортное средство повреждено.

В селе Большое Городище FPV-дрон повредил кабину грузовика. В Новой Таволжанке после удара беспилотника загорелся частный дом, пожар удалось оперативно ликвидировать. Позже взрыв еще одного FPV-дрона повредил автомобиль.

В Шебекино при атаке беспилотника повреждения получила грузовая машина. В селе Большетроицкое после удара дрона загорелся автомобиль, возгорание ликвидировали. Кроме того, осколками был поврежден еще один легковой автомобиль.

Под обстрел беспилотников также попал Белгородский округ. В селе Красный Октябрь взрывное устройство, сброшенное с БПЛА, повредило остекление многоквартирного дома и четыре автомобиля. В поселке Малиновка частично разрушено здание социального объекта, а также пробита кровля частного дома. В Разумном FPV-дрон повредил крышу производственного помещения, а в Стрелецком пострадали коммерческий объект, грузовик и оборудование.

Еще один удар FPV-дрона пришелся по селу Сергиевка Краснояружского округа, где повреждения получила кровля административного здания. В оперштабе отметили, что информация о последствиях атак продолжает уточняться.

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