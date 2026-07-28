Минус 15 лет жизни: врач назвала привычки, которые медленно убивают

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

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Некоторые ежедневные действия могут незаметно подорвать здоровье и приблизить развитие опасных заболеваний.

Продолжительность жизни зависит не только от наследственности, но и от образа жизни. Как рассказала Life.ru врач-терапевт Кристина Радина, ряд распространенных привычек способен сократить жизнь на 10–15 лет.

По словам специалиста, одним из самых опасных факторов остается курение. Она отметила, что ежедневное употребление пачки сигарет может уменьшить продолжительность жизни на семь-десять лет.

Не менее вредными врач назвала переработанные мясные продукты — сосиски, колбасы, сервелат и другую пищу с канцерогенами. По ее словам, они повышают риск развития колоректального рака, который также способен сократить жизнь на срок от двух до 15 лет.

Негативное влияние оказывает и окружающая среда. Как пояснила Радина, постоянное воздействие загрязненного воздуха и выхлопных газов может отнять еще пять-семь лет.

Аналогичные последствия, по ее словам, имеет гиподинамия — недостаток физической активности. Кроме того, врач напомнила, что ученые связывают роды с укорочением теломер — участков хромосом, отвечающих за процессы старения. По этой причине продолжительность жизни теоретически может уменьшиться еще на пять-десять лет.

Особое внимание терапевт рекомендовала уделять наследственным рискам. По ее словам, если в семье встречались онкологические заболевания, сахарный диабет, ожирение, сердечно-сосудистые патологии или гипертония, необходимо своевременно заниматься профилактикой. Развитие подобных болезней, отметила эксперт, само по себе способно сократить жизнь примерно на десять лет.

Врач также подчеркнула, что важно предупреждать инфаркты и инсульты, поскольку они могут привести к трагическим последствиям в любой момент. Не менее опасны злоупотребление алкоголем, неправильное питание, ожирение и малоподвижный образ жизни.

Отдельно Радина предупредила о вреде привычки пересаливать пищу. По ее словам, избыток соли задерживает жидкость в организме, способствует повышению артериального давления и ухудшает состояние сосудов. В результате ожидаемая продолжительность жизни может сократиться от трех до пяти лет.

«Что касается вечного стояния в пробках, это опять же фактор гиподинамии, соответственно повышенный фактор развития ишемической болезни сердца и рака легких, что сокращает жизнь на десять лет. Плюс у дальнобойщиков, например, есть такая неочевидная „болезнь дальнобойщиков“: с одной стороны, их лицо очень сильно загорает, потому что половина лица у открытого окошка постоянно находится под солнцем, а SPF-средствами они вряд ли пользуются. Поэтому здесь будет риск фотостарения кожи и развития рака кожи, что тоже сокращает жизнь примерно на 10 лет», — заключает врач.

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