В Тюменском округе ввели режим ЧС регионального уровня из-за паводков

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов

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Жителям затопленных домов будет оказана материальная помощь.

Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня ввели в Тюменском округе из-за паводков. Об этом сообщил глава региона Александр Моор в своем канале в мессенджере МАКС.

Он отметил, что ситуация в Тюмени и в Тюменском округе остается напряженной — уровень воды в реке Туре продолжает расти. По последним данным, он составил 877 сантиметров.

На фоне этого местные власти приняли решение ввести режим ЧС регионального значения.

«Летний паводок стал результатом обильных дождей. В городе Тюмень в июне выпало две с половиной нормы осадков. Причем эта ситуация сложилась и на территории других регионов Российской Федерации», — сказал Александр Моор, обращаясь к жителям.

Глава Тюменской области добавил, что вода вышла на пойму реки, а также зашла в населенные пункты. Он отметил: прежде ничего подобного они не наблюдали.

Жители Тюменской области, проживающие в населенных пунктах, где ввели режим ЧС, имеют право на получение единовременной материальной помощи в размере 15 675 рублей, уточнил Александр Моор. Он добавил, что если вода будет продолжать поступать, то список районов, где действует ЧС, может расшириться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Свердловская область тонет из-за тропических ливней.

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