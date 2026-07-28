В Тюменском округе ввели режим ЧС регионального уровня из-за паводков
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Евгений Павлов
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Жителям затопленных домов будет оказана материальная помощь.
Режим чрезвычайной ситуации регионального уровня ввели в Тюменском округе из-за паводков. Об этом сообщил глава региона Александр Моор в своем канале в мессенджере МАКС.
Он отметил, что ситуация в Тюмени и в Тюменском округе остается напряженной — уровень воды в реке Туре продолжает расти. По последним данным, он составил 877 сантиметров.
На фоне этого местные власти приняли решение ввести режим ЧС регионального значения.
«Летний паводок стал результатом обильных дождей. В городе Тюмень в июне выпало две с половиной нормы осадков. Причем эта ситуация сложилась и на территории других регионов Российской Федерации», — сказал Александр Моор, обращаясь к жителям.
Глава Тюменской области добавил, что вода вышла на пойму реки, а также зашла в населенные пункты. Он отметил: прежде ничего подобного они не наблюдали.
Жители Тюменской области, проживающие в населенных пунктах, где ввели режим ЧС, имеют право на получение единовременной материальной помощи в размере 15 675 рублей, уточнил Александр Моор. Он добавил, что если вода будет продолжать поступать, то список районов, где действует ЧС, может расшириться.
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