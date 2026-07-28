Дешевый газ и доступные фрукты: беженка из Латвии оценила жизнь в России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Доступность привычных вещей и удобство сервисов произвели на иностранку особое впечатление.

Беженка из Латвии Елизавета рассказала о преимуществах, которые заметила после переезда в Россию. В беседе с РИА Новости она выделила невысокую стоимость газа, электроэнергии и воды.

Кроме того, иностранка обратила внимание на широкий ассортимент продуктов. Особенно ее впечатлили разнообразие молочной продукции и возможность покупать спелые фрукты.

«Быстро можно получить заказ или оформить доставку домой, большое количество пунктов выдачи заказов по городу, легкая процедура возврата», — поразилась Елизавета.

В российской дипломатической миссии в Брюсселе сообщили о растущем интересе бельгийцев к переезду в РФ. Граждане страны все чаще подают заявления на получение виз, предназначенных для разделяющих традиционные духовно-нравственные ценности иностранцев. В 2025 году по этой программе бельгийцам выдали 17 документов. За 2026 год были оформлены еще девять таких виз.

Ранее судебные приставы значительно увеличили число выдворений иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы России. С начала 2026 года страну покинули 43,7 тысячи человек. Это на 65,5% превышает показатель за аналогичный период прошлого года.

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