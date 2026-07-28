Суд не стал рассматривать иск Федора Емельяненко к издательству «АСТ»

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

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Он потребовал взыскать с писательницы около 13 миллионов рублей.

Останкинский суд Москвы оставил без движения иск спортсмена Федора Емельяненко к писательнице Анастасии Ивановой и издательству «АСТ». Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на суд.

Такое решение означает, что заявление пока не принято к рассмотрению из-за выявленных процессуальных нарушений. Дело не будет рассматриваться по существу, пока истец не устранит указанные недостатки.

Поводом для разбирательства стала книга «Легенда ММА — Федор Емельяненко», которая вышла в 2025 году в издательстве «АСТ» в серии «Звезды отечественного спорта для детей». По мнению спортсмена, при создании издания были использованы его имя и изображение без получения согласия.

Речь идет о фотографии бойца на обложке и в рекламных материалах, а также об использовании его имени в названии и оформлении книги.

Емельяненко требует взыскать с ответчиков 12,66 миллиона рублей в качестве компенсации упущенной выгоды и еще 300 тысяч рублей за моральный вред. Кроме того, он просит остановить распространение книги в нынешнем виде, убрать его изображение из рекламных материалов и изъять уже выпущенные экземпляры из продажи.

В издательстве «АСТ» сообщили ТАСС, что книгу уже сняли с реализации после получения претензий от спортсмена. Тираж издания составил около двух тысяч экземпляров.

Федор Емельяненко — бывший чемпион Pride FC, многократный чемпион мира и России по боевому самбо. За карьеру в смешанных единоборствах он одержал 40 побед и потерпел 7 поражений. Спортсмен завершил выступления в феврале 2023 года.

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