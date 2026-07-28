Списывают зря: россияне платят миллиарды за подписки, которыми не пользуются

Россияне платят миллиарды за подписки и не пользуются ими

Фото: www.globallookpress.com/Hans-Martin Dewitz

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Миллионы пользователей оформляют доступ ради одной функции, хотя оплачивают целый пакет сервисов.

Россияне ежемесячно расходуют около 50 миллиардов рублей на подписки крупных экосистем, однако значительная часть включенных в них сервисов остается невостребованной. Об этом рассказали «Известия».

По данным «ТМТ Консалтинга», к началу 2026 года в стране насчитывалось около 120 миллионов оформленных экосистемных подписок. В среднем каждый пользователь оплачивает почти две подписки — 1,9, а ежемесячные расходы на них составляют около 400 рублей.

При этом аналитики отмечают, что далеко не все возможности пакетов действительно используются. Так, от 40% до 60% клиентов вовсе не смотрят онлайн-кинотеатры, доступ к которым уже включен в стоимость подписки.

Эксперты объясняют, что большинство оформляет подписку ради одной конкретной выгоды — повышенной ставки по вкладу, бесплатных переводов, доставки или музыкального сервиса. Остальные опции оказываются лишь дополнением, за которое пользователи продолжают платить.

Еще одной распространенной проблемой остаются автоматические списания. Согласно исследованию «Зарплата.ру» и «Ренессанс страхования», почти три четверти россиян — 72% — хотя бы однажды обнаруживали списание средств за давно забытую подписку. При этом 18% сталкиваются с подобной ситуацией регулярно.

С 1 марта 2026 года в России вступили в силу изменения в закон «О защите прав потребителей». Теперь сервисам запрещено списывать деньги с банковской карты, если пользователь удалил ее из аккаунта. Кроме того, компании обязаны заранее уведомлять клиентов о продлении подписки. Однако, как отмечают специалисты, сложившаяся правоприменительная практика пока не позволяет полностью решить проблему «спящих» подписок.

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