Шаг к примирению? Карл III предложил принцу Гарри остановиться во дворце

Фото: www.globallookpress.com/Stephen Lock

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Предстоящий визит герцога Сассекского в Великобританию может пройти в совсем иной атмосфере.

Король Карл III предлагал принцу Гарри остановиться в Букингемском дворце во время его сентябрьской поездки в Великобританию. Как сообщило издание The Sun, этот жест рассматривают как попытку наладить отношения между монархом и герцогом Сассекским после недавнего контакта.

Недавно завершилась поездка семьи Сассекских в Великобританию и другие страны Европы. Пока принц Гарри был занят рабочими мероприятиями, Меган Маркл вместе с детьми — принцем Арчи и принцессой Лилибет — впервые за четыре года смогла увидеться с королем Карлом III. Позже семья отправилась в путешествие по Европе, в рамках которого посетила места, связанные с прошлым принцессы Дианы, включая ее детский дом.

Во время предыдущего визита Сассекские не останавливались в Лондоне. Причиной стали опасения Гарри из-за отсутствия постоянной государственной охраны. Принц считает, что пребывание в столице без специальной защиты может представлять угрозу для него и его семьи.

На этот раз Гарри планирует приехать в Великобританию один. По информации источников, он согласился на предложение Карла III разместиться в Букингемском дворце.

Как утверждают инсайдеры, герцогу Сассекскому пришлось принять решение заранее, чтобы королевская резиденция успела подготовиться к его прибытию. Во время прошлой поездки возникла напряженная ситуация: Гарри слишком долго не давал окончательного ответа, после чего представители дворца сообщили, что организовать его проживание уже невозможно.

По данным источников, подготовка приема гостей в Букингемском дворце требует заранее установленного срока уведомления, поскольку необходимо обеспечить работу персонала и решить организационные вопросы.

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