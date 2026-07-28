Необоснованные цены на топливо: ФАС возбудила дела в нескольких регионах РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Ранее ведомство вынесло соответствующие предупреждения.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ возбудила несколько административных дел в российских регионах за необоснованное повышение цен на топливо. Соответствующие сообщение было опубликовано на официальном сайте ведомства.

В Нижегородской области автозаправочная станция (АЗС) под брендом «ESCO» за короткий период времени изменила цены на бензин АИ-92 и АИ-95. Ранее ФАС вынесла предпринимателю предупреждение, которое не было исполнено.

Также в установленный срок после предупреждения ведомства необоснованно измененные цены не были исправлены в сети АЗС «Ликом» в Пермском крае.

Монопольно высокая цена была установлена в ООО «Движение-Коми» и ООО «Компания 2000» в Коми. В Сыктывкаре и ряде районов эти компании являются лидерами рынка. Обосновать рост стоимости топлива они не смогли.

В Новосибирской области на оптовом рынке продажа бензина АИ-92 и АИ-95 производилась по разным ценам для разных покупателей. Для тех, кто не был в сговоре, стоимость на нефтепродукты была выше, что отразилось и на розничной цене топлива.

В этих регионах были возбуждены административные дела по признакам нарушения федерального закона «О защите конкуренции». Им грозит штраф.

Также ФАС вынесла предупреждения компаниям ООО «Сенд», которое реализует топливо на АЗС «Калина-Ойл» в Курской области, владельцам АЗС «РусГаз Премиум», «ExOil», «Заправь Сам» в Оренбургской области. Такое же предупреждение ведомство выдало оператору станций в Херсонской области и нескольким независимым участникам рынка в Пензенской области.

Все эти нарушения ущемляют интересы потребителей за счет навязывания невыгодных условий.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ФАС призвала 18 крупных торговых сетей добровольно ограничить наценки на школьные товары. Это попытка заранее предотвратить скачек стоимости в преддверии начала учебного года.

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