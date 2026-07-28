Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Пассажиры получили осколочные ранения.

В Белгородской области дрон ВСУ ударил по рейсовому автобусу. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев в своем канале в мессенджере МАКС.

«Сегодня утром в Шебекино украинским беспилотником в очередной раз атакован гражданский рейсовый автобус», — написал он.

По предварительным данным, в результате атаки никто не погиб. Пострадали 19 мирных жителей, 18 были госпитализированы в Шебекинскую центральную районную больницу.

«Пятнадцать граждан получили осколочные ранения, еще у троих, предварительно, акубаротравмы», — уточнил Шуваев.

По оценке медиков, шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии. После оказания первой помощи раненых планируют перевести в медицинские учреждения Белгорода. При необходимости пациентов направят в федеральные медицинские центры.

«Уверен, наши медики окажут всю необходимую помощь», — отметил врио губернатора.

В результате атаки повреждения получили рейсовый автобус и грузовой автомобиль. Осколками также посекло легковую машину.

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