Бедность бьет по памяти: ученые нашли связь с ускоренным старением мозга
Финансовые трудности способствуют ускоренному старению мозга
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Масштабное исследование показало, что последствия финансовых проблем могут проявиться спустя десятилетия.
Британские ученые пришли к выводу, что продолжительные финансовые трудности способны негативно влиять на состояние мозга в зрелом возрасте. Результаты исследования, опубликованного в журнале Innovation in Aging (IA), основаны на анализе клинических данных почти трех тысяч человек.
Авторы работы выяснили, что люди, на протяжении жизни сталкивавшиеся с нехваткой денег, после 50 лет чаще демонстрируют снижение когнитивных способностей. Кроме того, у них чаще выявляются признаки атрофии головного мозга в пожилом возрасте. Наиболее выраженной эта связь оказалась у мужчин, людей, выросших в малообеспеченных семьях, а также носителей варианта гена APOE-ε4, который ассоциируется с повышенным риском развития болезни Альцгеймера.
Исследование также показало дозозависимую связь между длительным низким уровнем дохода, нехваткой средств на базовые потребности и ухудшением памяти к 53 годам. При этом у мужчин влияние хронической бедности на когнитивные функции оказалось заметно сильнее, чем у женщин.
Данные нейровизуализации подтвердили еще одну закономерность: низкий доход коррелирует с увеличением объема желудочков мозга, что считается одним из признаков атрофических изменений.
По мнению исследователей, особое внимание следует уделить людям с генетической предрасположенностью к болезни Альцгеймера, поскольку именно носители APOE-ε4 оказались наиболее чувствительны к последствиям длительных финансовых трудностей. Ученые считают, что поддержка малообеспеченных граждан трудоспособного возраста может стать одним из способов снизить риск развития деменции в будущем.
Ранее журнал Medical Xpress сообщал, что регулярное посещение музеев, театров, кинотеатров, художественных галерей и концертов может замедлять биологическое старение. По данным исследователей, каждый дополнительный балл культурной активности соответствовал снижению физиологического возраста примерно на 0,085 года, или 31 день.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.