Путевка в подарок: пенсионеров хотят бесплатно отправлять в санатории

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

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Новую меру поддержки предлагают внедрять поэтапно.

В России предложили предоставить неработающим пенсионерам право на бесплатное санаторно-курортное лечение. С такой инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

По его мнению, продолжительность отдыха может составлять от 10 до 21 дня. Реализовывать программу предлагается постепенно, задействовав свободные места в санаториях, прежде всего в периоды межсезонья.

Как считает Гриб, такая мера позволит не только улучшить состояние здоровья пожилых людей, но и станет дополнительной формой их социальной поддержки.

Предполагается, что в первую очередь бесплатные путевки смогут получать пенсионеры, проживающие в северных регионах страны, а также в Сибири и на Дальнем Востоке.

Финансирование программы, по мнению заместителя секретаря Общественной палаты, должно осуществляться совместно за счет федерального и региональных бюджетов. При этом участие субъектов РФ предлагается определять с учетом их финансовых возможностей.

Ранее в России утвердили ежегодный порядок индексации социальных выплат. Каждый год в стране пересматривают размер более 40 различных мер социальной поддержки.

С 1 января увеличиваются выплаты, размер которых зависит от минимального размера оплаты труда (МРОТ). В их числе — пособия по временной нетрудоспособности, а также выплаты по беременности и родам.

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