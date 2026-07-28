Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Эти водные транспортные средства использовались в интересах ВСУ.

Армия России ударила по украинским судам в Черном море, которые использовались в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ на своем канале в мессенджере МАКС.

«Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов по портам Украины и морским судам, задействованным в интересах ВСУ», — проинформировали в ведомстве.

Там уточнили, что в северо-западной акватории Черного моря было атаковано судно типа «балкер», то есть предназначенное для перевозки сухих неупакованных грузов насыпью. На пораженном водном транспорте осуществлялась доставка военных грузов. Для атаки ВС России применили ударные беспилотники.

Также был поражен в черноморском порту «Николаев» килектор. Это вспомогательное судно, предназначенное для подводных технических и грузовых работ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что военно-космические силы России ударили по пунктам управления украинских беспилотников и местах их взлета в населенных пунктах Липцы и Александровка в Харьковской области. Их удалось обнаружить разведывательными действиями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.