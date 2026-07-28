Подводное царство и затонувшие корабли: зачем ходить в музей с аквалангом

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько; 5-tv.ru

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В России набирают подводные туры: уникальные экспозиции находятся в Краснодарском крае, Крыму и в центральной России.

На что стоит осознанно потратить деньги — так это на подводные туры. Они набирают небывалую популярность в нашей стране. Тысячи путешественников едут в Крым и Краснодарский край, чтобы вместе с гидами разгадать тайны затонувших кораблей и затопленных поселений. На глубине скрываются настоящие подводные музеи, которые переносят туристов на десятилетия назад и позволяют открыть для себя ранее неизвестные страницы истории. На одну из таких экскурсий отправилась корреспондент «Известий» Олеся Баранник.

Вместо рассказа экскурсовода — тишина, а вокруг не построенный музей — место, которое помнит исторические события. В России набирает популярность подводный туризм. Вот, например, в Геленджике можно посмотреть на затонувший корабль времен Великой Отечественной войны.

Сухогруз «Сакко и Ванцетти» находится в 40 метрах от поверхности. Глубина серьезная: чтобы дайверу туда спуститься, нужен полный комплект снаряжения, а именно баллон, жилет, регулятор, плотный костюм для девятиградусной воды, маска и сертифицированный напарник.

Судно подорвалось на донной мине в апреле 1943 года. «Сакко и Ванцетти» разломило на две части — нос и корма лежат на расстоянии 400 метров. Сегодня это популярный туристический объект. В дайв-центре на берегу слушаешь историю кораблекрушения, а затем, словно прокатившись на машине времени, видишь все наяву.

«Очень нравится изучать его как снаружи, так и внутри, плавать под трюмом. Получать удовольствие именно от изучения истории, как-то от красоты тех кораблей, которые строились на тот момент», — говорит инструктор по дайвингу Станислав Третьяков.

В соседнем от Геленджика Новороссийске потерпела крушения канонерская лодка «Красная Грузия» — судно лежит на двухметровой глубине. В феврале 1943-го на нем доставляли подкрепление.

«Флот был единственной артерией, по которой осуществлялась поставка как снаряжения, продовольствия, вооружения, медикаментов. За период обороны на Мысхако морем было доставлено более 57 тысяч бойцов», — рассказал председатель краевого морского поисково-исследовательского центра Валерий Егоров.

До «Красной Грузии» можно добраться самостоятельно вдоль берега, например на сап-доске. Из дополнительного снаряжения понадобится только маска.

«Много по музеям ходила и в Новороссийске, и в Геленджике. Но интересней все-таки изучать историю вживую, а не по книгам. Поэтому мы приплыли сюда сегодня на сапах, посмотрели на «Красную Грузию», — говорит жительница Геленджика Лина Шеян.

Такой необычный досуг становится новым поводом для поездки на российские курорты.

«Процент людей, которые заранее думают о формировании своей экскурсионной программы, он с каждым годом растет. Мы видим, что все меньше спрос на просто полежать на пляже и все больше спрос на ту самую экономику впечатления», — рассказывает председатель экспертного совета ассоциации отельеров АМОС Дмитрий Богданов.

Не отстает от дайвинг-трендов и Республика Крым. В прибрежной зоне полуострова также лежат корабли и самолеты 1940-х годов.

Дома у Александра Елкина — настоящий музей. Исследователь открыл вместе с поисковиками десятки кораблей, с каждым связана своя уникальная история. Во время погружения на немецкий «Теодорих» дайвер увидел словно кадр из фильма.

«Не было камеры, только как взглядом — из иллюминатора идет свет, попадает на стол, который в центре стоит, каюты стол, на столе стоит бутылка, греческая какая-то, и лежит череп, а рядом стоит стул, а на стуле лежит человеческий таз. То есть, там когда-то был человек, и он так умер, но его освещает через иллюминатор солнце», — говорит руководитель подводной экспедиции региональной общественной организации «Батарея-29 БИС» республики Крым Александр Елкин.

Есть что посмотреть под водой и в центральной России. В 1930-е годы прошлого столетия было принято решение о перекрытии каскада Волги гидроэлектростанциями для того, чтобы обеспечить страну электричеством. Тогда для создания Рыбинского водохранилища под воду ушло несколько сотен деревень — на дне находятся исторические усадьбы, церкви, монастыри. Из-за пресной воды многие объекты хорошо сохранились.

«Мы, например, нашли прекрасно сохранившуюся набережную. Она не пострадала, потому что была ниже уровня холма. И сегодня можно с аквалангом, если туда погрузиться, можно плыть вдоль сохранившихся набережной, построенной в начале двадцатого века», — рассказывает заместитель начальника морского центра ДОСААФ России Константин Богданов.

В обычном музее экспонаты стоят за стеклом, а в подводном ждут тех, кто готов дышать историей буквально — через акваланг. И вот обычный отдых уже превращается в настоящую экспедицию.

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