«Не осквернил»: блогер попытался объяснить скандальную выходку на Мамаевом кургане

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Брага; 5-tv.ru

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Судимый боец поп-ММА бросил пятитысячную купюру в фонтан у мемориала «Стоявшие насмерть» и снимал, как люди пытаются ее достать.

Блогер, устроивший скандальную провокацию на Мамаевом кургане, извинился и попытался оправдаться за свой поступок. Циничная шутка, снятая на видео в святом для миллионов людей месте, шокировала всю страну. Ради просмотров автор ролика закинул пятитысячную купюру в бассейн у монумента героям Сталинградской битвы.

Жители Волгограда требуют привлечь к ответственности не только блогера, но и тех, кто пытался достать деньги из воды. О последствиях скандальной шутки — корреспондент «Известий» Артем Яковенко.

Пять тысяч рублей на дороге не валяются, но иногда лежат в фонтане — особенно в тех случаях, когда какой-нибудь блогер хочет ни смотря ни на что срубить побольше просмотров.

Уйдя в засаду, инфлюенсер снимает, как проходящие мимо люди заглядывают в воду, видят там деньги и, что неудивительно, пытаются их выловить. Особенно часто это делают дети и пенсионеры. Кадры того, как это происходит, сопровождаются задорной музыкой. В итоге купюра уплыла в карман молодому человеку, который чуть ли не с головой нырнул за ней в воду.

И все бы ничего, за исключением того факта, что автор такого контента решил кинуть пять тысяч в фонтан у мемориала «Стоявшие насмерть» на Мамаевом кургане.

«Культ хайпа не останавливает даже на таких святых объектах, как Мамаев курган. Мы все думаем, что весь народ понимает, что означает „Родина-мать“, что означает Мамаев курган, что это за символ для нашего народа. А вот выясняется, что нет, не весь понимает», — сказал председатель комиссии по культуре, искусству, сохранению духовного наследия, развитию туризма, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты Волгоградской области Вячеслав Черепахин.

Контентмейкера, который снял провокационное видео, зовут Святослав Коваленко. Он — спортивный блогер и боец поп-ММА, который был судим за покушение на незаконный сбыт наркотиков.

Выйдя из колонии, Коваленко понял, что устроиться на нормальную работу с судимостью будет непросто, поэтому начал строить карьеру инфлюенсера и быстро в этом преуспел. Первые ролики были посвящены тюремной тематике, однако позднее он понял, что набирать популярность на скандалах и драках.

Одну из таких сняли жители московского Митино — здесь на блогера напали несколько человек за то, что он нелестно высказался в адрес другого бойца поп-ММА. Закончился бой предсказуемо — блогера избили толпой. Зато получился красочный ролик, который собрал кучу просмотров.

Видимо, в последнее время популярность Святослава Коваленко стала снижаться, и он придумал новый перформанс, который точно вызовет бурю эмоций у миллионов россиян. Но, по всей видимости, он не ожидал, что реакция последует настолько негативная. Поэтому тут же побежал посыпать голову пеплом, извиняться и объяснять, мол, вы все не так поняли.

«Захотел кинуть мелочь, посмотрел, что ее у меня вообще нету. Я и положил пять тысяч рублей. Я и не думаю, что я осквернил, потому что, опять же, я ничего нового не сделал. Я кинул деньги и загадал. Ну, как говорится, сколько людей, столько и мнений. Я думаю, если я кого-то за дело обидел, приношу перед вами свои извинения», — сказал блогер.

Подобные случаи мы уже видели. Совсем недавно отгремела история Алены Агафоновой. Блогерша сняла видео, на котором «щекочет» грудь памятника «Родина-мать». После публикации этих кадров против девушки возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма, ей грозило до пяти лет колонии. Однако сурового приговора она избежала — все обошлось десятью месяцами принудительных работ.

Мамаев курган почему-то постоянно привлекает сомнительных блогеров. Этот 20-летний тиктокер станцевал недалеко от братской могилы у «Родины-матери». Подписчики такой перформанс не оценили, а полицейские возбудили уголовное дело. Не помогли ни извинения, ни даже икона, с которой молодой человек пришел на допрос.

Вероятно, объясняться с полицейскими придется и спортивному блогеру, который кинул пять тысяч рублей в фонтан перед мемориалом. Уже проводится проверка. От ее результатов зависит, привлекут ли инфлюенсера к реальной ответственности.

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