Максимальный контроль за небом: как работают мобильные лаборатории на СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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На константиновском направлении всегда готовы отразить атака вражеских беспилотников.

На константиновском направлении развернуты десятки мобильных лабораторий для того, чтобы обезопасить мирных жителей и наши передовые отряды. Там круглосуточно собирают и обслуживают беспилотники. Слаженная работа военных инженеров позволила установить в этом районе максимальный контроль над небом. За тем, как отражают атаки вражеских дронов, наблюдал корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Гостеприимство — одна из отличительных черт, которую наши военные переносят из мирной жизни в полевые условия.

Внешнее спокойствие мотоциклистов отряда «Барс-13» перед боевым выездом на константиновском направлении — это не расслабленность, а концентрация, доведенная до автоматизма. Жесты лаконичны, движения выверены — каждый знает маршрут и степень риска.

«Прикрытие работает, „глазки“. То есть ездим постоянно под защитой РЭБ и, соответственно, визуального контакта», — сказал доброволец отряда «Барс-13» ВС РФ с позывным «Саид».

Угроза для наших бойцов нередко возникает задолго до первой линии обороны. Вражеские беспилотники регулярно залетают в тыловые районы. Впрочем, к этому здесь всегда готовы.

И такие будни только внешне выглядят спокойно, но за этим стоит непрерывная готовность бойцов южной группировки войск. Работают мобильные группы ПВО и станции РЭБ, но полностью перекрыть небо невозможно.

— Данную технику мы недавно восстановили. Случилась с ней неприятность — была она атакована FPV. Максимально мы все поустраняли. Но, конечно, следы остались.

На константиновском направлении основная и, пожалуй, единственная реальная угроза со стороны противника — это беспилотные летательные аппараты. Но на земле ситуация иная. За время боевых действий наша пехота выработала четкую тактику противодействия воздушной угрозе.

«Самое сложное, я считаю, — это дойти до позиций. Потому что много „птиц“. Дойти, окопаться и контролировать небо, передавать все своим, чтобы проще работать», — сказал доброволец отряда «Барс-13» ВС РФ с позывным «Ванес».

На угрозы с воздуха бойцы отвечают ударными дронами, работающими в связке с наземной разведкой. Вот прямо на наших глазах готовят корпус к очередному боеприпасу. Работа здесь ведется в круглосуточном режиме. Дальше это все проверяется и моментально отправляется на фронт.

Наши FPV-расчеты и барражирующие боеприпасы точечно поражают цели противника. Для такой работы в прифронтовой полосе развернуты мобильные лаборатории по сборке и обслуживанию беспилотников. Даже при активном использовании вражеских БПЛА в воздухе инициатива на земле остается за подразделениями Южной группировки войск.

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