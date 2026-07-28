Саммит у гроба: в США начались похороны сенатора Грэма*

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Michael Bihlmayer; 5-tv.ru

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Для всего мира он остался как один из главных лоббистов жесткой линии Белого дома.

Вашингтон прощается с одним из самых одиозных американских политиков. Сегодня начинаются двухдневные похороны Линдси Грэма*, признанного в России террористом и экстремистом. И если в Штатах его помнят как военного юриста, полковника ВВС в отставке и сенатора с почти 30-летним стажем, то для всего мира Грэм останется едва ли не главным лоббистом жесткой линии Белого дома.

Поэтому на церемонию съезжаются проамериканские политики со всей планеты. В итоге, как пишет пресса, похороны стремительно превращаются в незапланированный саммит у гроба сенатора. Гости намерены использовать повод для решения собственных проблем.

Сообщают о визите главы киевского режима Владимира Зеленского. В США уже прибыл Нетаньяху. The New York Post пишет, что премьер Израиля привез Дональду Трампу новые разведданные о ядерной программе Ирана. Тель-Авив утверждает, что Тегеран не прекращал работы на глубоко защищенных объектах и лишь имитирует готовность к переговорам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Грэм хотел очень сильно влиять на мировую экономику и, например, для России требовал 500-процентных пошлин. Но теперь место ушедшего политика просто отдали его сестре — по наследству.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов.

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