Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

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В новом расследовании НАБУ фигурируют дипломаты — те обсуждали финансовые махинации прямо в переписках.

Расследовать на Украине есть что. И занимаются этим не только журналисты. Новый коррупционный эпизод на несколько миллионов долларов вскрыли сотрудники НАБУ. В новом скандале фигурируют не просто чиновники, а дипломаты.

Западные деньги, которые должны были пойти на поддержание бюджета, утекали мимо кассы. Детали очередной серой схемы украинской элиты изучил корреспондент «Известий» Вадим Картушов.

Никогда такого не было, и вот опять — на Украине гремит новый коррупционный скандал, главным героем которого стал бывший госсекретарь украинского МИД Александр Баньков. Он руководил аппаратом ведомства с 2020 по 2024 год — как раз во время начала специальной военной операции. НАБУ обвинило его в присвоении денег, которые перечисляли западные фонды.

«По закону деньги должны были поступать на специальный счет Национального банка Украины и затем распределяться на нужды гражданского населения. Однако государственный секретарь направил письмо в зарубежное дипломатическое учреждение и незаконно обязал его перечислить пожертвования на счет подконтрольной НПО», — сказал детектив НАБУ Роман Грига.

Коррупционная наглость на грани гениальности — чиновник просто перехватил управление деньгами. Средства якобы «тратили» законно — готовили фиктивные письма и грантовые соглашения. Дальше валюта проходила через несколько фирм, а потом чудесным образом через конвертационные центры превращалась в наличные гривны и доллары. Весь процесс, особенно не стесняясь, коррупционеры обсуждали в переписках.

В свою преступную схему государственный секретарь украинского МИД вовлек сообщников — людей далеко не последних. Это нынешний советник постпредства Украины при отделении ООН в Женеве Рамиз Рамазанов, а также Владислав Резников — глава крупной НПО «Центр содействия международному сотрудничеству».

Международное сотрудничество и впрямь удалось — за короткий срок дипломатическая банда успела украсть миллион двести тысяч долларов. Но следы заметали плохо. В какой-то момент доноры заволновались и попросили более подробные отчеты. Коррупционеры не растерялись и выдумали 150 отборных украинских программистов — якобы оплатили их хакерские атаки на российские ресурсы.

Что характерно — на Украине происходящее мало кого шокировало. Скандал на уровне МИД — далеко не первый. Как пример — история бывшего посла на Кипре Сергея Нежинского. На днях он обвинил министра иностранных дел Сибигу в попытке похитить и ликвидировать его после увольнения, так как дипломат якобы планировал громкие заявления о коррупции в МИД. О попытке покушения Нежинского предупредили европейские спецслужбы.

«Коррупция — это зло, которое полностью пронизывает министерство иностранных дел. Моя история — лишь одна из многих, которые сейчас можно услышать от множества дипломатов», — сказал экс-посол Украины на Кипре Сергей Нежинский.

Национальное антикоррупционное бюро Украины, разумеется, работает в первую очередь в интересах Вашингтона. Каждое громкое разоблачение НАБУ совпадало с необходимостью надавить на Зеленского или его соратников — взять хотя бы резонансный «Миндич-гейт» и операцию «Мидас». Остается гадать, на что пытаются «прогнуть» главу режима прямо сейчас.

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