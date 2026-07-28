Намин обвинил пасынка в попытке переложить вину за двойное убийство на мать
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Сын артиста и его бывшая теща были зарезаны близким родственником.
Рок-музыкант Стас Намин обвинил своего пасынка Романа Ткаченко в том, что он пытался свалить вину за убийство брата и бабушки на свою мать. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на документы.
В материалах уточняется, что Намину подробности сообщила бывшая жена. В разговоре с экс-супругом женщина уточнила, она прибыла на место трагедии раньше правоохранительных органов. Когда она оказалась в доме, где и произошло убийство, на нее набросился Ткаченко. Собственный сын напал сзади, обхватил за шею и лишил мать сознания.
«После того как она пришла в себя, Ткаченко сказал ей, что она убила сына и мать и повесилась, на что она в течение нескольких часов уговаривала его дать ей возможность похоронить близких, в результате чего Ткаченко сам позвонил в полицию, сохраняя спокойствие», — говорится в материалах дела.
Однако там же отмечается, что у женщины в этот день были провалы в памяти, поэтому она не помнит этого, но допускает, что «это мог быть ее субъективный анализ событий».
Сын знаменитости Артем Микоян и его бывшая теща были убиты в Подмосковье 19 октября 2023 года. На их телах обнаружены множественные ножевые ранения. Причиной конфликта между родственниками стала продажа дома.
В марте 2026 года Московский областной суд признал Романа Ткаченко виновным в этом преступлении. Он был приговорен к 18 годам колонии строго режима.
Защита осужденного обжаловала приговор, настаивая на том, что убийство было совершено в состоянии аффекта. Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.
Сам Стас Намин сперва проходил по делу как свидетель, но в 2025 году его статус был пересмотрен, и артиста признали потерпевшим.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Краснодарский краевой суд огласил приговор троим фигурантам дела об убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко. Присяжные единогласно признали всех троих обвиняемых виновными.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.