Намин обвинил пасынка в попытке переложить вину за двойное убийство на мать

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Сын артиста и его бывшая теща были зарезаны близким родственником.

Рок-музыкант Стас Намин обвинил своего пасынка Романа Ткаченко в том, что он пытался свалить вину за убийство брата и бабушки на свою мать. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на документы.

В материалах уточняется, что Намину подробности сообщила бывшая жена. В разговоре с экс-супругом женщина уточнила, она прибыла на место трагедии раньше правоохранительных органов. Когда она оказалась в доме, где и произошло убийство, на нее набросился Ткаченко. Собственный сын напал сзади, обхватил за шею и лишил мать сознания.

«После того как она пришла в себя, Ткаченко сказал ей, что она убила сына и мать и повесилась, на что она в течение нескольких часов уговаривала его дать ей возможность похоронить близких, в результате чего Ткаченко сам позвонил в полицию, сохраняя спокойствие», — говорится в материалах дела.

Однако там же отмечается, что у женщины в этот день были провалы в памяти, поэтому она не помнит этого, но допускает, что «это мог быть ее субъективный анализ событий».

Сын знаменитости Артем Микоян и его бывшая теща были убиты в Подмосковье 19 октября 2023 года. На их телах обнаружены множественные ножевые ранения. Причиной конфликта между родственниками стала продажа дома.

В марте 2026 года Московский областной суд признал Романа Ткаченко виновным в этом преступлении. Он был приговорен к 18 годам колонии строго режима.

Защита осужденного обжаловала приговор, настаивая на том, что убийство было совершено в состоянии аффекта. Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.

Сам Стас Намин сперва проходил по делу как свидетель, но в 2025 году его статус был пересмотрен, и артиста признали потерпевшим.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Краснодарский краевой суд огласил приговор троим фигурантам дела об убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко. Присяжные единогласно признали всех троих обвиняемых виновными.

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