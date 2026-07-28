Силы ПВО перехватили почти 400 беспилотников ВСУ, летящих на Москву

Фото: © РИА Новости/Константин Морозов

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Большинство из них были нейтрализованы на подлете к столичному региону.

За ночь силы ПВО перехватили более 390 украинских дронов, летящих на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем канале в мессенджере МАКС.

«С 20:30 вечера до 6:30 утра в направлении Московского региона летело более 390 беспилотников», — уточнил глава города.

Он добавил, что большая часть из этих вражеских аппаратов была нейтрализована на дальних подступах к столице. А 81 дрон ВСУ был перехвачен на подлете.

Регионы России регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. Удары начались после того, как в феврале 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Для этих целей киевский режим применяет как беспилотники, так и ракеты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что украинский дрон повредил многоквартирный дом в подмосковном городе Чехов. После инцидента на место прибыли сотрудники экстренных служб. Кроме того, в области в результате атаки пострадали четыре частных дома, в одном из которых произошел пожар. Также падение беспилотника спровоцировало возгорание шин на открытой площадке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.