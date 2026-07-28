Водители без ОСАГО: названы регионы с самым высоким показателем нарушений

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Осенью наличие обязательного автострахования начнут проверять через дорожные камеры.

Ингушетия стала лидером по числу водителей без обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО). Об этом в интервью «Известиям» сообщил глава Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев.

По его словам, в этом субъекте без полиса ездят больше половины автомобилистов. Второе место в данном антитопе занимает Северная Осетия, там страховку не имеют 34% водителей. В Карачаево-Черкессии таковых 29%, а в Тыве — 28%. Замыкает пятерку Дагестан, там без ОСАГО садится за руль каждый четвертый. В Бурятии и Кабардино-Балкарии страховку игнорирует каждый пятый. В Крыму без полиса 18% водителей, а в Забайкалье — 16%. Последним в ТОП-10 оказывается Краснодарский край, в нем без ОСАГО ездят 13% автомобилистов.

В среднем по России доля водителей без обязательного страхования равна приблизительно семидесяти процентам, уточнил Уфимцев.

Он также добавил, что осенью 2026 года планируется запустить проверку ОСАГО через дорожные камеры. Контроль будет проводиться по всей стране одновременно. За нарушение грозит штраф. Однако прежде чем запускать систему, необходимо убедиться в корректности ее работы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Министерство промышленности и торговли России поддержало идею поощрения владельцев новых легковых автомобилей российского производства. Им предлагается бесплатное пользование платными городскими парковками в течение года после покупки транспортного средства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.