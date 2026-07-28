Уголовное дело блогера Лерчек передали другому федеральному судье

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

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Ближайшее заседание состоится 30 июля.

Материалы уголовного дела блогера Лерчек (Валерия Чекалина — настоящее имя) было передано другому федеральному судье. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

«Материалы в отношении обвиняемой передали судье Ларину Алишеру Анатольевичу, который продолжит рассматривать уголовное дело Чекалиной», — уточнил инсайдер.

Он не знает достоверно, что стало причиной смены, однако предположил, что другой судья был назначен из-за отпуска предыдущего. До этого дело блогера рассматривал судья Джемал Курбанов.

Интернет-знаменитость обвиняется в незаконном выводе из России в Дубай более 250 миллионов рублей. Для этого были использованы поддельные документы.

Уголовное дело в отношении блогера и ее бывшего мужа Артема Чекалина было возбуждено в 2024 году. В 2026-м экс-супруг Лерчек был признан виновным и приговорен к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 194 млн рублей.

В феврале того же года в отношении интернет-знаменитости дело было приостановлено после обнаружения у нее рака на четвертой стадии. Но летом решено было возобновить рассмотрение. А на заседании 30 июля будет решаться вопрос об изменении меры пресечения в отношении Чекалиной.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что адвокат блогера отметил, что у Лерчек нет запрета на перемещения по России. Поэтому поездка в Санкт-Петербург не может стать поводом для ужесточения меры пресечения. А вот менять место жительства без разрешения суда ей запрещено.

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