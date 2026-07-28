Сладости с подвохом: как производители вводят в заблуждение любителей ПП

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В реальности создатели низкокалорийных вкусняшек обманывают потребителей, заменяя сахар другими вредными ингредиентами.

Протеиновые сладости — батончики и печенья — нередко оказываются куда менее полезными, чем обещает упаковка. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru заявила кандидат медицинских наук, президент Национальной ассоциации здорового образа жизни (НАЗОЖ) Юлия Этлис.

Эксперт отметила, что производители при создании полезных перекусов часто используют маркировку «без сахара», однако на деле они просто обманывают своих потребителей, добавляя вместо сахара сиропы и мед.

«Самая частая история — когда добавляют финиковый сироп или что-то со словом сироп. Это вроде бы не сахар, но сироп — он еще более жидкий сахар. Он содержит большое количество фруктозы, которая усваивается достаточно быстро. Грубо говоря, сироп — это тот же сахар. Увидели сироп — это не без сахара точно. Увидели мед — это тоже не без сахара», — подчеркнула специалист.

Говоря об использовании сахарозаменителей, эксперт назвала относительно безопасными стевиозид и эритритол. При этом она сообщила, что последний в больших дозах может привести к дискомфорту в кишечнике.

«Если часто употреблять фитнес-батончики с сахарозаменителями, то это может негативно сказаться на желудочно-кишечном тракте — будет проявляться вздутие, какой-то дискомфорт. Вот это точно может быть», — добавила специалист.

Этлис советует любителям ПП-перекусов перед покупкой внимательно изучать их состав. По ее словам, из-за добавления орехов и жиров продукт превращается в «калорийную бомбу», сравнимую с тортом.

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